Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl aus Kirche

Kerzenleuchter gestohlen

Kalkar (ots)

Wie jetzt zur Anzeige gebracht wurde, hat ein unbekannter Täter vermutlich schon am 20. März 2023 einen Kerzenleuchter aus einer Kirche an der Jan-Joest-Straße gestohlen. Der erbeutete Kerzenständer ist antik, besteht aus Messing und ist etwa 37 Zentimeter groß. Er stand auf einem Altar in der Sakramentenkapelle. Am vermutlichen Tattag fanden Arbeiten in der Kirche statt, so dass sie nicht verschlossen war. Der Küster bemerkte am Vormittag eine männliche Person in der Kirche, die er wie folgt beschreibt: Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, bekleidet mit einem grauen Mantel und einem Schal oder Tuch um den Hals. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

