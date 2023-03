Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohnungseinbruch

Nachbarn störten die Tatausführung

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Samstag (25. März 2023) gegen 23:15 Uhr nahm ein 31-jähriger Zeuge aus Emmerich zwei verdächtige Personen im Nachbargarten wahr. Die Personen bewegten sich um das Haus und hatten Taschenlampen dabei. Noch während der Zeuge die Polizei verständigte, drangen die Unbekannten durch ein rückwärtiges Fenster in das Einfamilienhaus an der Verbindungsstraße ein. Dann bemerkten sie, dass sie entdeckt worden waren und verließen das Haus ohne Beute noch bevor die Polizei eintraf. Die polizeiliche Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

