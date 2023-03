Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomat auf

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

Am Sonntag (26. März 2023) gegen 17:20 Uhr bekamen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Geldern, von einem Anrufer die Information das an der Kreuzung Hochendstaße / Lupinenweg in Rheurdt, ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden sei. Eine Streifenwagenbesatzung suchte die Tatörtlichkeit auf und konnte den aufgehebelten Automaten feststellten. Ein oder mehrere Täter hatten den Automaten aufgehebelt, eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln aus dem Automaten entwendet und sich dann in unbekannte Richtung entfernt.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell