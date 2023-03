Uedem-Uedemerbruch (ots) - Am Freitag (24. März 2023) kam es gegen 22:40 Uhr an der Holländischen Straße in Uedem, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses, schlug das Schlafzimmerfenster ein und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchte der Täter mehrere ...

