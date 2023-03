Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter von Bewohner des Hauses gestört

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Am Freitag (24. März 2023) kam es gegen 22:40 Uhr an der Holländischen Straße in Uedem, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses, schlug das Schlafzimmerfenster ein und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchte der Täter mehrere Schränke, wurde dabei aber von einem Bewohner des Hauses gestört. Der Täter entfernte sich daraufhin mit Bargeld im zweistelligen Bereich in unbekannte Richtung, während der Bewohner des Hauses keine genauen Angaben zum Täter machen konnte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell