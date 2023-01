FW-EN: Wasserrohrbruch

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 29.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 21:50 Uhr in die Kölner Straße gerufen. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgebunden und ein Ölwarnschild aufgestellt. Der Einsatz endete um 22:18 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

mehr