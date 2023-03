Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW geriet in den Gegenverkehr-mehrere Personen verletzt- Vollsperrung der B220

Emmerich (ots)

Am Freitag (24.03.2023) um 16.15 Uhr geriet ein mit 5 Personen besetzter PKW in Emmerich auf der B220 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine mit Auflieger. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Emmericher mit seinem PKW VW die B220 (`s-Heerenberger Straße) aus Richtung Emmerich kommend in Richtung Niederlande. Auf dem Teilstück zwischen dem Kreuzungsbereich Ostermayerstraße/Weseler Straße und dem Kapellenberger Weg, geriet der mit 5 Personen besetzte PKW des Emmerichers in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden LKW eines 52-jährigen Dortmunders. Bei dem Zusammenstoß erlitten alle 5 PKW-Insassen leichte Verletzungen. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

