Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl auf Baustelle

Baumaschinen und mehr gestohlen

Issum (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. März 2023) auf der Weseler Straße Beute auf einer Baustelle im Bereich eines Tankstellengeländes gemacht. Sie entwendeten unter anderem einen Hydraulikhammer, eine Rüttelplatte und eine kleine Baggerschaufel. Zu vermuten ist, dass in der Nähe ein Fahrzeug für den Abtransport des Diebesguts bereit stand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell