Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Die Fahrradsaison beginnt

Die Polizei gibt Tipps...

Kreis Kleve (ots)

Der Sonnenschein und das frühlingshafte Wetter locken viele Menschen nach draußen. Eine Radtour am Wochenende ist im Sinne der Gesundheit eine gute Idee. Aber auch für Radelnde gilt: Hände weg vom Mobiltelefon während der Fahrt! Das Hantieren mit dem Smartphone lenkt ab, führt zu Verkehrsunfällen und ist teuer; hier ist ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro vorgesehen. Legen Sie zwischendurch eine Pause ein, um die Nachrichten zu checken oder Anrufe zu tätigen.

Es ist der Polizei Kleve ein sehr wichtiges Anliegen, Fahrradunfälle zu verhindern. Aus diesem Grund haben wir hier ein paar Hinweise zusammengefasst:

- Kleiden Sie sich möglichst auffällig und schalten Sie bei Dämmerung und Dunkelheit Ihr Licht an. - Zeigen Sie Ihre Absicht zum Richtungswechsel per Handzeichen an, damit andere merken, dass Sie abbiegen wollen. - Benutzen Sie vorhandene Radwege und zwar in der zugelassenen Richtung! - Tragen Sie freiwillig einen Fahrradhelm und lassen Sie Ihr Handy in der Tasche! - Melden Sie sich zu einem unserer Pedelec Trainings an. Die Termine finden Sie auf unserer Internetseite (kleve.polizei.nrw). - Meiden Sie den "toten Winkel" von Pkw und Lkw - hier werden Sie nicht gesehen. (ms)

