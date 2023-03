Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - BMW mit dem Kennzeichen NR-Z1137 gestohlen

Täter nutzen Keyless-Go Empfänger

Kevelaer-Twisteden (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (23. März 2023) kurz nach Mitternacht auf der Dorfstraße einen PKW gestohlen. Der schwarze 5er BMW war in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie sich um 00:10 Uhr zwei Personen dem mit "Keyless-Go" System ausgestatteten Wagen nähern und offenbar mit einem Empfänger das Signal des Schlüssels im Haus abfangen. So gelang es ihnen, den Wagen nach dem Öffnen ohne Schlüssel zu starten. Die beiden Personen fuhren anschließend mit der Limousine in Richtung Kuhstraße davon.

Eine der Personen ist offensichtlich männlich. Der Täter war bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover, weißer Weste, heller Hose und schwarz-weißen Schuhen der Marke Nike.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl, den Personen oder zum Verbleib des BMW geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

