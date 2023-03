Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Im Februar hatte die Kripo Kleve über die örtliche Presse eine Fahndung veröffentlicht, zu der nun ein ergänzender Beschluss des zuständigen Gerichts vorliegt, wonach die Bilder der Tatverdächtigen jetzt auch in den Online-Medien veröffentlicht werden dürfen.

Der Sachverhalt: Am Nachmittag des 19. Oktober 2022 lief ein unbekannter Täter auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Kranenburger Straße unbemerkt in Richtung des dortigen Bürogebäudes. Hier entwendete er aus den Räumlichkeiten einen Edelstahlkoffer, in dem sich Bargeld sowie diverse Fahrzeug-Papiere und -Schlüssel befanden. Anschließend stieg der Tatverdächtige in einen silbernen Mercedes Benz, Typ E-Klasse, T-Modell. Kurz vor dem Diebstahl wurden von einem Zeugen schon zwei verdächtige Personen auf dem Gelände bemerkt und angesprochen. Die beiden Männer hatten ebenfalls versucht, das Bürogebäude zu betreten. Nachdem der Zeuge sie angesprochen hatte, fuhren auch sie mit einem silbernen Mercedes T-Modell davon. Die Polizei geht daher von einem Tatzusammenhang aus, vermutlich wollten die Unbekannten die Örtlichkeit ausbaldowern. Die drei Männer wurden von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/101657

Mit der Veröffentlichung der Bilder erhofft sich die Kripo Kleve Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen. Hinweise werden unter 02821 5040 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell