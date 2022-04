Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Tasche mit Geld geraubt

Ein Unbekannter entriss einer Frau am Montag in Göppingen die Tasche.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr lief die 57-Jährige in der Querstraße. Dabei hielt sie eine rote Stofftasche in der Hand. Ein Unbekannter kam mit seinem Rad von hinten angefahren. Er riss der Frau die Tasche aus der Hand und fuhr weiter. Er entfernte sich in Richtung Kellereistraße und bog nach rechts in die Hauptstraße ab. In der Tasche befand sich Bargeld. Da die Frau den Täter lediglich von hinten sah, ist von diesem lediglich bekannt, dass dieser wohl eine normale Statur hatte. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Strickmütze. Unterwegs war er wohl mit einem dunklen Trekkingrad. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

