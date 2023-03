Kleve (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag (23. März 2023), 06:40 Uhr, auf der Stadionstraße die Heckscheibe eines Citroen eingeschlagen und anschließend einen Akkuschrauben sowie einen Werkzeugkoffer aus dem Wagen gestohlen. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 65 abgestellt. Die Kripo Kleve erbittet Zeugenhinweise unter 02821 5040. (cs) Rückfragen bitte an: ...

mehr