POL-OG: Achern - Fahrradfahrer sorgt für Kollision, Zeugen gesucht

Appenweier (ots) - Zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle kam es am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Ludwig-Winter-Straße. Ein 30-Jähriger geriet hierbei mit seinem Bein zwischen zwei Arbeitsgeräte und wurde schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. /ag

