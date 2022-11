Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Kind verletzt

Hausach (ots)

Während ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter am Montagmittag entlang der Hauptstraße fuhr, kam es zu einer Kollision mit einem 10 Jahre alten Jungen. Gegen 13 Uhr soll der Rollerfahrer den fußläufigen Jungen zu spät gesehen haben und frontal mit ihm zusammengestoßen sein. Daraufhin wurde der 10-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum in Offenburg gebracht. Der Führer des Kleinstfahrzeugs war unverletzt. An dem elektrischen Roller entstand ein Schaden von 100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/si

