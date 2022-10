Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdächtiger Sachverhalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Passanten teilten der Polizei in Neustadt am 25.10.2022 gegen 20:30 Uhr eine Person mit, welche die Landauer Straße scheinbar mit einem Messer in der Hand entlanglaufen würde. Die Person konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung an genannter Örtlichkeit angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand nicht um ein Messer, sondern einen Spielzeugpfeil aus Kunststoff handelte. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte bei der Person außerdem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

