Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchdiebstahl und Raub

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.10.2022 kurz vor 21:00 Uhr störten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neustadt an der Weinstraße einen unbekannten Täter dabei, wie er gerade versuchte, sich über den Balkon Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Dabei wurde einer der beiden Zeugen von einem zweiten Täter angegriffen, indem er diesem mit dem Knie in den Rücken sprang. Dies hatte zur Folge, dass der Geschädigte sein Handy fallen ließ, welches im weiteren Verlauf durch die unbekannten Täter entwendet wurde. Anschließend flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Schmerzen im Rücken. Im Nachgang konnte weiterhin festgestellt wer, dass ein Kellerabteil in besagtem Mehrfamilienhaus aufgebrochen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einer der Täter soll nach Angaben der Zeugen eine schwarze Basecap getragen haben und mit einer schwarzen Weste und einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein. Der andere Tatverdächtige soll helle Oberbekleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

