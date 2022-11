POL-OG: Appenweier - Bei Arbeiten verletzt

Lahr (ots) - Im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Offenburger Straße ein. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines gekippten Fensters gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und ließen Bedienungsgeldbeutel mitgehen. Außerdem machte man sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter ...

