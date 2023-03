Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Pedelecfahrer von PKW erfasst-

Emmerich (ots)

Am Freitag (24.03.2023) um 20:05 Uhr kam es auf der Eltener Straße in Fahrtrichtung Steintor zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Pedelec. Zur Unfallzeit befuhr eine 21-jährige Emmericherin mit ihrem PKW Renault die Eltener Straße aus Richtung Hüthum kommend in Richtung Emmerich. Beim Linksabbiegen auf die `s-Heerenberger Straße übersah diese den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 88-jährigen Emmericher. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelecfahrer zu Boden stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der 88-jährige Emmericher musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

