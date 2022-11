Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Unbekannter kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Kurvenwarntafel

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag im Bereich zwischen der Universitätsstraße und der Schwaketenstraße gekommen. Ein unbekannter Autofahrer kam in der Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine der drei Kurvenwarntafeln. Das Verkehrsschild wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei sicherte an der Unfallstelle mehrere Trümmerteile eines silbernen Volvos, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

