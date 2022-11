Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in Fast-Food Lokal am Bahnhofplatz

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es in einem Fast Food Lokal am Bahnhofplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 20 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Männern und einer Mitarbeiterin des Restaurants, nachdem die Unbekannten die 42-Jährige in aggressiver Art und Weise auf das richtige Tragen ihrer Maske hinwiesen. In der Folge verwiesen zwei weitere Mitarbeiter die unbekannten Männer aus dem Lokal, wobei es zu einem Gerangel zwischen den beiden Unbekannten und 28 und 31 Jahre alten Mitarbeitern kam, bei dem die jungen Männer leichte Verletzungen erlitten. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Lago. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

