POL-KLE: Geldern - Mehrere Nahrungsmittelautomat aufgebrochen

Täter entwenden Bargeld

Geldern-Veert (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. März 2023), 17:30 Uhr und Sonntag (26. März 2023), 06:40 Uhr, kam es an der Grunewaldstraße in Geldern, zu einem Einbruch in einen Nahrungsmittelautomaten. Der oder die Täter brachen die Tür des Automaten, welcher auf einem Parkplatz in der Nähe einer Bäckerei steht, auf und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Nahrungsmittelautomaten kam es im Zeitraum von Samstag (25. März 2023), 18:30 Uhr und Sonntag (26. März 2023), 07:30 Uhr, an der Straße "Am Schaephuysersteg" in Rheurdt. Dort verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Selbstbedienungsladen und hebelten bzw. brachen einen Automaten auf. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Ob die beiden beschriebenen Sachverhalte in Verbindung miteinander stehen, kann nach aktuellen Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Die Kripo Geldern bittet Personen, welche Hinweise geben können, sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

