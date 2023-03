POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 02.02.2023, 13:14 Uhr: Weeze - Kunstobjekt und Rohstoffe bei Einbruch entwendet

Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen (27. März 2023) haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Arztpraxis an der Brahmsstraße verschafft, indem sie ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. Auf der Suche nach Diebesgut brachen sie einen verschlossenen Schrank auf und entwendeten Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die ...

