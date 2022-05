Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - 2400 Liter Diesel gestohlen

Lippe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag (06.05.2022) auf das Gelände eines Steinbruchs am Ehberg ein. Dort brachen sie die Türen mehrerer Gebäude und die Sicherung einer Zapfsäule auf. Aus dieser wurden 2400 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich ans Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen zu wenden, Tel. 05222/ 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell