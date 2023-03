Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verursacher gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Sondershausen (ots)

Ein in der Straße "Am Kaliwerk" geparkter Opel wurde in der Zeit 20.03.2023 bis 25.03.2023 beschädigt. Der Schaden ist unterhalb des Frontscheinwerfers auf der Stoßstange und wird derzeit mit 50 Euro beziffert.

