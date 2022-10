Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 24. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: mobiles Toilettenhäuschen in Brand gesetzt

Sonntag, 23.10.2022, gegen 23:45 Uhr

Am späten Sonntagabend setzten bislang unbekannte Täter ein mobiles Toilettenhäuschen, welches in der Straße An der Plantage in Schöppenstedt aufgestellt war, in Brand. Das Häuschen wurde vollständig zerstört. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Schöppenstedt unter 05332 / 946540.

Wolfenbüttel: Lack von vier parkenden PKW zerkratzt

Samstag, 22.10.2022, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, den Lack von vier auf dem Parkplatz Alte Spinnerei, Am Seeligerpark, abgestellten PKW. Betroffen waren ein PKW Seat Ateca, ein PKW Ford Focus, ein PKW Citroen C5 sowie ein PKW Mercedes GLK 220. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell