POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.10.2022

Einbruch in Wohnhaus

Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten unbekannte Täter am Freitag, 21.10.2022, zwischen 18:00 Uhr und 21:55 Uhr, nach Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Wohnhaus in Wendeburg, Hillebaumsfeld. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990.

Verkehrsunfall mit verletzten Fahrradfahrer

Eine 21-jährige aus der Gemeinde Wendeburg befuhr am Sonnabend, 22.10.2022, gegen 14:45 Uhr, mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Landesstraße 475 aus Richtung Köchingen kommend und beabsichtigte auf die Landestraße 473 in Richtung Broistedt abzubiegen. Hierbei übersah sie einem auf dem Radweg entgegenkommenden 56-jährigen Radfahrer. Der Fahrradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und musste vorsorglich mittels Rettungswagen einem Klinikum zugeführt werden. Der entstandene Unfallschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Sonnabend, 22.10.2022, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Peiner mit seinem VW Golf die Virchowstraße aus Richtung der Bundestraße 444 kommend. An der Einmündung zum Klinikum Peine übersah er eine vorfahrtsberechtigte 44-jährige Autofahrerin aus Peine. Dadurch kommt es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Peinerin verletzte sich hierbei leicht und wurde im Peiner Klinikum behandelt. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine an der Unfallörtlichkeit befindliche Schutzplanke wurde durch Unfall ebenfalls beschädigt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

mehrere Einbruchsversuche

Im Zeitraum von Freitag, 21.10.2022, bis Sonnabend, 22.10.2022, wurden bei der Polizei in Peine gleich mehrere Fälle von versuchten Einbruchdiebstählen aus Mehrfamilienhäusern in Vöhrum angezeigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Hauseingangstüren in die Mehrfamilienhäuser zu gelangen. Tatbetroffen waren insbesondere Häuser im Bereich der Straße Kötherkamp. Hinweise bitte an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer: 05171-9990

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

Sonnabend, 23.10.2022, 13:20 Uhr

Peine, Querstraße Nach zuvor vorangegangen Streitigkeiten zwischen ehemaligen Lebenspartnern wurde einer 46-jährigen Ilsederin ein Platzverweis für ein Geschäft in der Querstraße ausgesprochen. Diesem Platzverweis kam die Frau, wenn auch zunächst nur zögerlich, nach. Kurze Zeit später mussten die Polizeibeamten jedoch feststellen, dass sich die Frau trotz bestehendem Platzverweis wieder an der Einsatzörtlichkeit aufhielt. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde die Frau nun in Gewahrsam genommen. Dabei schlug sie einer 27-jährigen Polizeikommissarin auf den Unterarm. Die Beamtin verletzte sich dabei nicht. Die Ingewahrsamnahme wurde richterlich bestätigt. Zudem wurde bei der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren kommt auf die Dame ein Bußgeld wegen der Nichteinhaltung eines Platzverweises und die Kosten der Ingewahrsamnahme zu.

