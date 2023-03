Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 24.03.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Nordhäuser Straße in Niedersachswerfen. Als ein Fahrzeug auf Grund leicht verengter Fahrbahn sein Tempo verringerte, erkannte dies der Fahrer des hinteren Fahrzeugs zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin im vorderen Fahrzeug wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 800,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell