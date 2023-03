Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtiger Fahrer nach Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Während der Streifenfahrt entdeckten Polizeibeamte einen verunfallten Transporter auf einem Feld an der Kreisstraße zwischen Mackenrode und Schiedungen. Personen waren nicht mehr am Fahrzeug. Anhand des Spurenbildes war jedoch davon auszugehen, dass bei dem Unfall Personen zu Schaden gekommen waren. Daher wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Nahbereich, auch mittels Hubschrauber und einem angfeorderten Fährtenhund eingeleitet. Durch Ermittlungsmaßnahmen konnte schließlich der Nutzer des Fahrzeugs bekannt gemacht und an seiner Wohnung angetroffen werden. Auf Grund des Verdachts von Alkoholeinfluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der genaue Unfallhergang sowie weitere Umstände sind Gegenstand der ausstehenden Ermittlungen.

