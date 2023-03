Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Emstal (Landkreis Kassel): 49-jährige Frau in Bad Emstal, OT Sand, ausgeraubt

Kassel (ots)

Am Fr., 31.03.2023, gg. 13:35 Uhr, wurde eine 49-jährige Frau im Bereich eines Geldinstitutes in der Kasseler Str. im Bad Emstaler Ortsteil Sand von drei jungen Männern körperlich attackiert und ihr Stoffbeutel mit Geldbörse weggerissen. Die Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten im Anschluss in die Ortslage.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich,dunklerer Teint, ca. 16-26 Jahre alt, 175-180cm groß, schlanke Statur, schwarzer Vollbart, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe - männlich, dunklerer Teint, ca. 23 Jahre alt, 168-170cm groß, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, dunkle Schuhe - männlich, dunklerer Teint, ca. 23 Jahre, 168-170cm groß, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Wolfhagen, Tel.: 05692-9829-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell