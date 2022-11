POL-VDKO: Montabaur - Fahrt unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots) - Am 17.11.2022, gegen 23:05 Uhr, kam es auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Unfallstelle liegt zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung, kurz hinter der AS Polch. Die BAB 48 ist derzeit in o.g. Bereich zwecks Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion ...

