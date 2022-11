Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfall: Suche nach Radfahrer mit Hund

Weilerswist (ots)

Am Freitag (4. November) um 16.30 Uhr kam es in Weilerswist Am Swisterberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger.

Der Fußgänger ging mit seiner Tochter und seinen beiden Hunden auf einem schmalen Waldweg spazieren. Von hinten rief ein Fahrradfahrer, der sich mit hohen Tempo näherte.

Der Fußgänger kam zu Fall und verletze sich. Nachdem der Radfahrer erkannte, dass der Fußgänger verletzt war, entferne sich dieser schnell von der Unfallörtlichkeit.

Der Fahrradfahrer führte zudem einen Hund (Malinois, belgischer Schäferhund).

Die Polizei Euskirchen sucht im Rahmen der Ermittlungen eine männliche Person, die mit einem Fahrrad und einem Hund (Malinois) unterwegs war.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polize.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell