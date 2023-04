Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen Außenspiegel von Pkw: Mehrere Fälle in letzter Zeit in Kassel; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Kassel von mehreren Pkw die Außenspiegel entwendet. Insgesamt sechs Anzeigen aus den Stadtteilen Wehlheiden und Süd wurden im Laufe des Wochenendes bei der Kasseler Polizei erstattet. Die Tatorte liegen zwei Mal in der Ludwig-Mond-Straße, zwei Mal in der Heckerstraße, in der Heinrich-Heine-Straße und in der Damaschkestraße. Begangen worden waren die Taten nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils spätabends oder im Laufe der Nacht, beginnend ab Freitagabend. Dabei hatten es die Täter nicht nur auf die Spiegel einer Automarke abgesehen, sondern entwendeten diese von Fahrzeugen verschiedener Hersteller. Betroffen waren Pkw von BMW, Mercedes, Volvo, Audi oder VW, von denen zumindest die Spiegelgläser oder teilweise auch die Außenspiegel samt Gehäuse abmontiert und gestohlen wurden. Zudem war es bereits in den letzten Märzwochen vereinzelt zu solchen Diebstählen, vorwiegend im Kasseler Süden, gekommen. Auch hier waren jeweils Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller betroffen. Die Kasseler Polizei bittet bei der Aufklärung der Diebstähle nun um Zeugenhinweise. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Diebstahl von Auto-Außenspiegeln in den Stadtteilen Wehlheiden oder Süd gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell