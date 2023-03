Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes gestohlen

Hückelhoven (ots)

Am 28. März (Dienstag) entwendeten bisher unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes Coupé. Der mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) versehene Wagen stand auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße. Der Fahrer tätigte im Zeitraum zwischen 09.40 Uhr und 10.55 Uhr Einkäufe in verschiedenen Geschäften. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr aufzufinden war. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

