Polizei Bielefeld

POL-BI: Teurer Discobesuch - Bielefelder verursacht 27000 Euro Schaden

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer kollidierte am frühen Donnerstagmorgen, 23.03.2023, mit drei geparkten Pkw, fuhr weiter und hinterließ einen fünfstelligen Schaden. Der betrunkene Fahrer wurde im Zuge der Fahndung ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 05:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfallflucht in der Spindelstraße, in Höhe der Eduard-Windthorst-Straße. Der aufmerksame Zeuge hatte den Unfall beobachtet und gesehen, dass der Wagen in Richtung Oststraße weitergefahren war. Zuvor hatte der Unfallverursacher mit seinem Hyundai offenbar quer zur Fahrbahn gestanden, war mehrfach vor- und zurückgefahren und mit einem VW Crafter, einem Audi A5 und einem BMW 330e kollidiert. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Pkw gemerkt hatte, wurden umgehend der Unfallort und die Halteranschrift des flüchtigen Pkw aufgesucht.

Als die Beamten den 23-Jährigen an der Halteranschrift antrafen, stellten sie die Unfallschäden am Pkw und diverse Blessuren am Kopf und Körper des Bielefelders fest.

Der junge Mann teilte mit, dass er in einem Nachtclub am Jahnplatz feiern gewesen sei und Alkohol getrunken hätte. An die Unfallfahrt könne er sich allerdings nicht mehr erinnern, teilte er den Beamten mit. Er gehe aber davon aus, dass er selbst gefahren sei, da sein Fahrzeug sonst von niemandem genutzt würde.

Der Führerschein, die Fahrzeugschlüssel und der Pkw des Bielefelders wurden sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe zur Bestimmung seines Promillewertes entnommen und zur Feststellung, ob er Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell