Polizei Bielefeld

POL-BI: Renitenter Fahrraddieb in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 23.03.2023, erließ ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 35-jährigen Bielefelder. Er hatte ein hochwertiges Pedelec gestohlen und den Eigentümer wenig später verletzt. Der renitente und drogenabhängige Mann verletzte zudem den Eigentümer leicht. Im Zuge der Verfolgung und Festnahme erlitten zwei Beamte Verletzungen.

Gegen 21:30 Uhr am Mittwoch, 22.03.2023, meldete ein 25-jähriger Bielefelder den Diebstahl seines hochwertigen Pedelecs. Dieses hatte er vor einem Schnellimbiss an der Detmolder Straße, in Höhe der Straße Elpke, abgestellt und nicht angeschlossen. Um kurz vor Mitternacht entdeckte der Eigentümer den Dieb auf der Straße und sprach ihn an. Kurz darauf verletzte der Dieb den Bielefelder im Gerangel leicht und flüchtete.

Im Zuge der Fahndung konnte der Flüchtige mit dem gestohlenen E-Bike auf einem Parkplatz an der Werner-Bock-Straße erkannt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der 35-Jährige umgehend zu flüchten.

Als der 35-Jährige gezielt auf einen Beamten zufuhr, konnte dieser ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Dabei verletzte er sich leicht. Der Flüchtende stieß dann jedoch mit einer Beamtin frontal zusammen, wodurch beide Verletzungen im Kopfbereich erlitten. Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere ambulante Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Bei seiner Festnahme und auch bei der späteren Blutprobe im Krankenhaus leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte er die Beamten und das Krankenhauspersonal mehrfach und gab sich anfangs als eine andere Person aus. Es besteht der Verdacht, dass er Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Das Fahrrad konnte dem Eigentümer noch in der Nacht zurückgegeben werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der polizeibekannte 35-Jährige einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ wegen insgesamt sechs Strafverfahren einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Neben dem aktuellen Sachverhalt werden ihm noch mindestens drei weitere Fahrraddiebstähle, sowie zwei Diebstähle von elektronischen Geräten zur Last gelegt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell