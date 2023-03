Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/ Herten/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Am Sonntag versuchte ein Mann in den frühen Morgenstunden (0.35 Uhr) in eine Tankstelle an der Leveringhäuser Straße einzubrechen. Er warf einen Stein gegen die Eingangsschiebetür. Allerdings hielt sie dem Angriff stand und er kam nicht hinein. Ein weiteres Mal versuchte er es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Dank einer Videoaufzeichnung kann der Mann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80m groß, 20-30 Jahre alt, kurze dunkle Haare (eventuell mit leichten Geheimratsecken), dunkle Schuhe von Nike, hellgraue Hose, dunkel Jacke mit Nike-Zeichen, Plastiktüte.

Bottrop

Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag in ein Bildungsinstitut an der Gladbecker Straße, nahe der Lortzingstraße ein. Mit einem Stein warfen sie eine Scheibe ein, griffen dann durch das Loch, um den Hebel umzulegen und öffneten dann das Fenster. Aus einem Klassenzimmer entwendeten sie einen Beamer.

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag um 2.44 Uhr einen weißen Mercedes-Benz Sprinter mit OB(erhausener Kennzeichen) von der Horster Straße, nahe des Lange-Kamp-Wegs. Eine Videoaufzeichnung konnte den Tatzeitraum eingrenzen. Zu sehen sind zwei dunkel gekleidete Personen. In dem Auto waren auch Werkzeuge geladen.

Herten

Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in mehrere Gartenparzellen einer Kleingartenanlage ein. Die Anlage liegt an der Polsumer Straße. Um auf das Gelände zu gelangen brachen sie das Schloss des Eingangstors gewaltsam auf. Ein aufgefundenes Brecheisen stellten die Polizeibeamten zur Beweissicherung sicher. Bislang sind neun betroffene Parzellen bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell