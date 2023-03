Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Doppelhausbrand - ein Bewohner leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Hausbrand am Freitagnachmittag um 12.35 Uhr erlitt ein 86-jähriger Hausbewohner leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Doppelhaushälfte war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer schlug über den Dachstuhl auf die andere Seite über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

