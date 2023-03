Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Riegel vor! - Schließkette hält Einbrecher draußen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Neue Straße einzubrechen. Sie brachen eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, scheiterten jedoch an der vorgelegten Kette. Der Wohnungsinhaber war zur Tatzeit Zuhause und wurde von Geräuschen geweckt. Als er nachsah, fand er die leicht geöffnete Wohnungstür vor und schloss sie wieder. Die Polizei wurde erst am nächsten Tag gerufen.

Wer in der besagten Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Tel. 0800 2361 111).

Zusätzliche Sicherheitsschlösser erschweren Einbrechern den Zugang und halten sie eventuell lange genug auf, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2 Oder rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen einfach an: 02361 55 3344

