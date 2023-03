Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser attackiert - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag (0.45 Uhr) schlugen drei bislang unbekannte Männer auf einen 28-jährigen Recklinghäuser ein, bevor sie in Richtung Innenstadt flüchteten. Sie waren vorab in einer Bar an der Großen Geldstraße in Streit geraten, dabei war der Recklinghäuser auch von den Dreien beleidigt worden. Als er raus ging, um eine zu rauchen, eskalierte die Situation. Ein Täter konnte näher beschrieben werden: etwa 1,75m groß, kurze graue Haare, Brille, schwarze Jacke, dunkel Hose. Der junge Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

