BPOLI S: 26-Jährige beleidigt und mit Bierflaschen beworfen

Am vergangenen Freitagabend (17.02.2023) attackierte ein 56-Jähriger zwei 26-Jährige verbal und körperlich am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen. Der 56-jährige deutsche Staatsangehörige soll die beiden Männer um 17:20 Uhr zunächst angesprochen und mit ihnen eine verbale Streitigkeit begonnen haben. Im Laufe dieser Auseinandersetzung beleidigte er die beiden jungen Männer wohl auch verbal, soll einem der beiden Geschädigten gegen den Hals geschlagen und die Beiden anschließend mit Bierflaschen beworfen, sie jedoch nicht getroffen haben. Ein bislang unbekannter Täter schlug daraufhin offenbar auf den 56-Jährigen ein und flüchtete anschließend in bislang unbekannte Richtung. Die drei anderen beteiligten Personen konnten kurze Zeit später durch alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei angetroffen werden. Gegen den 56-Jährigen und den bislang unbekannten Täter wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung geführt.

