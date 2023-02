Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jährige attackiert Einsatzkräfte

Esslingen/Stuttgart (ots)

Eine 36-jährige Frau hat am gestrigen Mittwochmorgen (15.02.2023) zunächst einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn bedroht und anschließend Einsatzkräfte der Bundespolizei attackiert. Bisherigen Informationen zufolge soll die 36-Jährige zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 von Kirchheim in Richtung Esslingen gefahren sein ohne ein hierfür erforderliches Ticket zu besitzen. Nachdem sie von einem Mitarbeiter des Prüfdienstes hinsichtlich ihres Tickets kontrolliert wurde, bedrohte sie diesen offenbar mit einer Schere. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die rumänische Staatsangehörige beim Halt des Zuges in Esslingen noch in der S-Bahn zu Boden bringen und fesseln. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart attackierte die Beschuldigte mehrere Beamtinnen und Beamte verbal und körperlich und spuckte diese auch an. Nachdem die Einsatzkräfte sie erneut zu Boden gebracht und gefesselt hatten, wurde die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen sie unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen.

