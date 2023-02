Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiterin attackiert

Ulm (ots)

Am gestrigen Morgen (13.02.2023) attackierte eine 46-jährige Frau eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Ulmer Hauptbahnhof. Bisherigen Informationen zufolge soll die 46-jährige ungarische Staatsangehörige, gegen welche ein Hausverbot am Ulmer Hautbahnhof besteht, zunächst von der 56-jährigen Mitarbeiterin aufgefordert worden sein das Bahnhofsgebäude zu verlassen. Dieser Aufforderung soll die polizeibekannte Frau jedoch nicht nachgekommen sein, sondern stattdessen die Mitarbeiterin durch einen Schlag in das Gesicht attackiert haben. Hierdurch verletzte sie die 56-Jährige und beschädigte zudem offenbar deren Brille. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Beteiligten vor Ort feststellen und ermitteln nun gegen die 46-Jährige unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs.

