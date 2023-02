Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: 38-Jähriger belästigt und beleidigt Reisende

Stuttgart (ots)

Ein 38-Jähriger hat am gestrigen Tag (12.02.2023) zunächst mehrere Reisende in einem Regionalzug belästigt und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Gegen 20:50 Uhr am gestrigen Sonntagabend fuhr der 38-Jährige zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Stuttgart, offenbar ohne das hierfür erforderliche Ticket zu besitzen. Während der Fahrt soll der deutsche Staatsangehörige mehrere Reisende belästigt und auch verbal beleidigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte des zuständigen Bundespolizeireviers konnten den mit über 2,0 Promille alkoholisierten Mann beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige schließlich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte aus dem Regionalzug werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

