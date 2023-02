Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung im Zug

Heidenheim an der Brenz/Heidenheim-Herbrechtingen (ots)

Am vergangenen Samstagabend (11.02.2023) kam es auf der Zugfahrt zwischen Heidenheim und Herbrechtingen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Reisenden. Bisherigen Informationen zufolge soll ein 25-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger gegen 22:00 Uhr den Regionalzug in Richtung Ulm betreten und eine Zugbegleiterin angesprochen haben, welche sich wohl gerade in einem Gespräch mit einem 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen befand. Zwischen den beiden mit jeweils über 1,4 Promille alkoholisierten Männern entwickelte sich daraufhin offenbar ein zunächst verbales Streitgespräch in dessen Verlauf sich die zwei Reisenden jedoch auch körperlich attackiert haben sollen. Nachdem Zeugen die Beschuldigten getrennt hatten, flüchtete der 25-Jährige wohl beim Halt in Herbrechtingen aus dem Zug, konnte jedoch wenig später durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen werden. Beide Männer wurden durch den Vorfall verletzt, der 46-Jährige musste im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts der Körperverletzung.

