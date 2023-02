Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vorfall in der S-Bahn

Schorndorf (ots)

Am gestrigen Abend (09.02.2023) beschädigte ein 26-Jähriger ohne gültiges Ticket in einer S-Bahn die Jacke eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn. Bisherigen Informationen zufolge soll der gambische Staatsangehörige am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S2 von Waiblingen in Richtung Schorndorf gefahren sein. Gegenüber dem 34-jährigen Mitarbeiter des Prüfdienstes händigte der in der Region Stuttgart wohnhafte Mann zunächst wohl eine bereits gesperrte Polygo-Karte aus. Nachdem dem 26-Jährigen dies mitgeteilt worden war, soll dieser versucht haben dem Mitarbeiter die Karte zu entreisen und zu flüchten, wobei er hierbei wohl die Jacke des 34-Jährigen beschädigte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann beim Halt des Zuges in Schorndorf antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

