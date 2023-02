Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert Zugbegleiterin

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstag (09.02.2023) eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn mit einem Koffer beworfen und leicht verletzt. Die 20-jährige Zugbegleiterin befand sich am gestrigen Mittag gegen 14:40 Uhr in einem abfahrbereiten ICE am Bahnsteig 10 des Stuttgarter Hauptbahnhofes, als ihr ein in der Tür des Zuges stehender Mann auffiel. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn bat diesen wohl den Türbereich zu verlassen, um so die Abfahrt des Zuges zu ermöglichen. Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 170 cm großen Mann mit dunklen Haaren, einem Vollbart und einem südländischen Erscheinungsbild handeln soll, soll daraufhin geflucht und einen Koffer nach der 20-Jährigen geworfen haben. Dieser traf die Geschädigte offenbar am Bein, wodurch sie sich eine Verletzung im Bereich des Knies zuzog. Der dunkel gekleidete Beschuldigte, der zur Tatzeit weiße Turnschuhe angehabt haben soll, entfernte sich daraufhin wohl innerhalb des ICEs, die leicht verletzte Zugbegleiterin erstatte noch am selben Tag Anzeige bei der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

