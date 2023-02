Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Betrunkener zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Ein 42-Jähriger überquerte am Mittwochabend (08.02.2023) die Gleise am Haltepunkt Sommerrain und zwang hierdurch eine einfahrende S-Bahn zur Schnellbremsung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte der mit 2,5 Promille alkoholisierte Mann offenbar gegen 20:50 Uhr die Gleise am Haltepunkt Sommerrain, um vom Bahnsteig 4 zum Bahnsteig 1 zu gelangen. Der Lokführer einer aus Fellbach kommenden S-Bahn der Linie S3 erkannte den im Gleisbereich befindlichen rumänischen Staatsangehörigen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, kam jedoch nicht mehr vor der Position des Mannes zum Stehen. Eine Kollision konnte nur verhindert werden, da sich der 42-Jährige noch rechtzeitig in den Bahnsteigssicherheitsraum retten konnte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den unverletzten Mann aus dem Gleisbereich und anschließend, aufgrund seiner starken Alkoholisierung, in ein Krankenhaus verbringen. Die wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs ermittelnde Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufenthalte im Gleisbereich sind lebensgefährlich. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

