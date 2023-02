BPOLI S: Person im Gleisbereich

Ludwigsburg-Erdmannhausen/Marbach am Neckar (ots) - Am gestrigen Montag (06.02.2023) erfasste eine S-Bahn ein auf den Gleisen zwischen Erdmannhausen und Marbach befindliches Reh. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste die S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße das Tier am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr, wobei das Reh durch den Zusammenprall tödlich verletzt wurde. Die Reisenden des Zuges blieben augenscheinlich unverletzt, an der S-Bahn selbst entstand ein ...

