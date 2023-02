Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn erfasst Reh

Ludwigsburg-Erdmannhausen/Marbach am Neckar (ots)

Am gestrigen Montag (06.02.2023) erfasste eine S-Bahn ein auf den Gleisen zwischen Erdmannhausen und Marbach befindliches Reh. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste die S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße das Tier am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr, wobei das Reh durch den Zusammenprall tödlich verletzt wurde. Die Reisenden des Zuges blieben augenscheinlich unverletzt, an der S-Bahn selbst entstand ein leichter Sachschaden. Da zu Beginn nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch eine Person von dem Zug erfasst worden war, wurde die Strecke durch mehrere alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie durch Mitarbeitenden der Deutschen Bahn abgesucht. Hierbei konnte jedoch lediglich das verstorbene Reh aufgefunden werden. Die Strecke war während den Einsatzmaßnahmen gesperrt, wodurch es zu geringfügigen Einschränkungen im Zugverkehr kam.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell